Niente drammi. Alessandro Deiola sposa il punto di vista di Davide Nicola dopo lo stop doloroso accusato dal Cagliari nello scontro diretto salvezza sul campo del Venezia: "L’umore nello spogliatoio? Sereno e uniti, siamo tranquilli, in campo si vede - le parole del centrocampista rossoblu -. Usciamo amareggiati e arrabbiati ma consapevoli di quello che stiamo facendo e di cosa ci sta mancando. Siamo venuti qui per lottare e ottenere il massimo risultato, non ci siamo riusciti e dispiace molto. Conosciamo comunque questi momenti, ne abbiamo vissuti tanti. C’è da lavorare, uniti come siamo, senza problemi di sorta, con voglia di andare oltre questo momento negativo dal punto di vista dei risultati".

Il prossimo impegno dei sardi è in casa contro l'Inter, il prossimo 28 dicembre: "Pensiamo a una gara alla volta, usciamo da qui con una sconfitta immeritata ma ne facciamo tesoro per alzare l’attenzione - ha aggiunto Deiola -. Da sardo è normale che faccia male perdere e attraversare momenti negativi, ma tutti stiamo dando il massimo per questa maglia. Questo spirito va rafforzato per ottenere i risultati che servono per l’obiettivo. Abbiamo fatta a lungo la gara, non è però ammissibile entrare in quel modo nella ripresa, dopo un grande primo tempo in cui il Venezia ha fatto un tiro in porta. Lavoriamo per migliorare ma con questo spirito ce la faremo ad ottenere quanto meritiamo".