"Dopo un’estate di lavoro senza sosta, e con un Europeo di fatto perso per infortunio, per Vlasic è arrivato il tempo di godersi il riscatto" si legge su Tuttosport che avvisa l'Inter in vista del ritorno in campionato dopo la parentesi europea chiusa a pieni voti. Dopo il ko del 3 maggio scorso in casa col Bologna), eccezion fatta con la una "fugace apparizione contro il Portogallo in amichevole a giugno", il centrocampista croato è tornato a calcare il rettangolo verde la scorsa domenica contro la Lazio. Un ritorno che gli regala pure la gioia di fornire l’assist per Adams che nel finale aveva ridato fiato alle speranze granata, poi soffocate da Noslin. Ora l’occasione di "sfogare la voglia accumulata" è alle porte.

Secondo il quotidiano torinese, il ventiseienne di Spalato potrebbe tornare in campo dal primo minuto, già sabato contro l'Inter "con Ricci e Ilic, o con l’azzurro e Linetty se Vanoli cercasse una sintesi tra palleggio e interdizione. Ma se anche dovesse entrare a partita in corso avrebbe la possibilità di incidere, e farlo a San Siro contro l’Inter sarebbe il modo ideale per tracciare definitivamente una linea che possa separare questa ripartenza dal recente passato". In difesa, possibile spazio al polacco Sebastian Walukiewicz, in ballottaggio con Mergim Vojvoda, deludente contro la Lazio.