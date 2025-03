Dopo aver vinto il confronto diretto con Santiago Gimenez nella doppia sfida contro il Milan, David Hancko si prepara a marcare Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Come riporta Tuttosport, Hancko è nel mirino della Juventus, definito addirittura "promesso sposo" dei bianconeri, già bloccato per 22 milioni di euro e un quadriennale da 2,5 milioni più bonus a stagione.

Al Feyenoord è un insostituibile, ha disputato il 100% dei minuti nel torneo, fornendo un assist e segnando una rete al Manchester City. In campionato ha saltato solo una partita per via della febbre e anche in nazionale è un pilastro, compagno di reparto di Skriniar con la Slovacchia. In passato è già stato nel campionato italiano con la Fiorentina, ma non andò benissimo: una stagione e poche presenze prima di rilanciarsi nello Sparta Praga e ora nel Feyenoord.