Alvaro Morata si è allenato insieme ai compagni di squadra dell'Atletico Madrid, è tra i convocati per la gara con l'Inter ma stasera andrà in panchina. E come riporta Tuttosport, si era dato quasi per scontato che giocasse Depay al suo posto, preferito a Correa. Invece, sabato scorso, Simeone ha provato Llorente come seconda punta e lo spagnolo ha segnato due gol.

Sarà quindi lui, presumibilmente, ad affiancare Griezmann domani sera. Simeone, secondo il quotidiano, è arrivato a Milano con l'intenzione di non prenderle e sulle fasce inserirà Molina e Reinildo invece di Riquelme e Samuel Lino.