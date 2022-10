Ieri sera regnavano indignazione e rabbia nello spogliatoio del Barcellona dopo il ko subito per mano dell'Inter. I giocatori, si legge sul quotidiano Sport, si sono sentiti derubati dall'arbitro per tre episodi in particolare: il gol annullato a Pedri, il rigore non assegnato dopo il fallo di mano di Denzel Dumfries, oltre alla mancata espulsione di Hakan Calhanoglu per l'intervento in gioco pericoloso su Sergi Busquets.