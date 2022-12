Il Napoli di Luciano Spalletti è al lavoro per preparare la super sfida in programma il 4 gennaio a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico ha già in mente l'undici titolare da schierare, con un solo dubbio in difesa. Restano infatti da valutare le condizioni di Rrahmani, recuperato ma assente da tre mesi: l'ex Verona è in ballottaggio con Juan Jesus per affiancare al centro della difesa il coreano Kim.