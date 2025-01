Nelle ultime ore del calciomercato, il Milan potrebbe privarsi di Fikayo Tomori, Secondo Sky Sport, infatti, è in fase decisamente avanzata la trattativa per il passaggio al Tottenham del difensore inglese con cittadinanza canadese. Dopo aver superato la concorrenza dell’Aston Villa, il club londinese potrebbe chiudere l’operazione per circa 30 milioni di euro. Per il calciatore si tratterebbe di un ritorno in Premier League, avendo in passato già collezionato 27 presenze con la maglia del Chelsea.

Tomori, in questa stagione, ha giocato 21 partite con la maglia del Milan, con un assist a referto. A poche ore dal derby, però, potrebbe lasciare Milano per fare ritorno a Londra. In entrata, attesa per Santiago Gimenez dal Feyenoord, il cui arrivo è ostacolato dal club neerlandese che non vorrebbe privarsi del proprio puntero proprio a ridosso del playoff di Champions League che lo vedrà opposto proprio al Milan.