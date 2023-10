Se Inzaghi contro il Bologna non rinuncia al suo undici migliore, altrettanto farà Thiago Motta che, dopo aver fermato il Napoli e giocato due buone partite con Milan e Juventus, vorrà tentare il colpaccio anche a San Siro contro l'Inter. Per farlo l'ex centrocampista della Beneamata si affiderà, appunto, ai suoi uomini più fidati guidati da un Orsolini sempre più in forma e da una difesa ferrea che non a caso è la seconda migliore del campionato. Di seguito la probabile formazione abbozzata da Sky Sport:

PROBABILE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkee.