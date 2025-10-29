Nonostante la trasferta non vicinissima e il turno infrasettimanale, ci sarà una discreta presenza di tifosi fiorentini questa sera a San Siro per la gara contro l'Inter. Saranno infatti circa 500 i sostenitori presenti al terzo anello blu, come riferito dal quotidiano La Nazione, tra i quali anche qualche residente al Nord. Influisce, ovviamente, il momento non felice della squadra di Stefano Pioli che ha stoppato gli indecisi.

Rapporto tra squadra e tifoseria abbastanza sfilacciato in casa viola, come si evince dalla contestazione di domenica, quando il malcontento è deflagrato al momento del terzo gol del Bologna poi annullato. Questa sera, la gente si aspetta di vedere in campo piglio e orgoglio.