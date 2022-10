Dusan Vlahovic è di nuovo alle prese con la fastidiosa pubalgia, un tipo di infiammazione che va gestita con prudenza (specie con un Mondiale alle porte). L'attaccante serbo a Lisbona non è più riuscito a contenere la sensazione di dolore e ha chiesto il cambio, saltando poi pure la trasferta di Lecce. E adesso? "La proiezione sulla settimana non è delle migliori: col Psg non ci sarà, con l’Inter dovrebbe rientrare ma per adesso filtra prudenza", si legge su Gazzetta.it.