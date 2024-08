Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari con l'Inter: "Serata bellissima, non potevo immaginare un gol così bello in una partita così speciale. Il punto finale è una doppia gioia. Gilardino ci ha fatto i complimenti, questa squadra ha un'identità forte e un'anima contro tutti. Siamo sul pezzo, quest'anno vogliamo essere protagonisti. Con questo calcio bisogna curare i dettagli al 100 percento, gli attaccanti stanno alzando il livello. Gudmundsson era importantissimo per noi, la squadra saprà sopperire alla sua assenza. I tifosi ci hanno dato una carica incredibile".