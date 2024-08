A pochi giorni dal debutto in campionato contro l'Inter, il Genoa si appresta a lasciar partire il proprio attaccante Mateo Retegui. Il nazionale italiano di origini argentine, infatti, è a un passo dal vestire la maglia dell'Atalanta: secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, infatti, gli orobici hanno compiuto un vero e proprio blitz per accaparrarsi l'ex Tigre, identifcato come sostituto ideale di Gianluca Scamacca colpito da un grave infortunio nei giorni scorsi. Il trasferimento è in fase di definizione, Retegui è atteso a Bergamo nelle prossime ore.