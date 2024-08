La Gradinata Nord, cuore del tifo del Genoa, preannuncia una coreografia spettacolare, definita addirittura inedita, in vista della prima di campionato di domani sera contro l'Inter. Questo il comunicato emanato dal direttivo: “Genoani ci risiamo, un altro campionato sta per ricominciare e vogliamo viverlo da protagonisti. Sabato, in occasione della partita Genoa-Inter, coloro che entreranno in Gradinata Nord saranno fondamentali per una coreografia mai realizzata prima nella sua difficoltà".

Dopo le indicazioni per coloro che assisteranno la partita nel settore, la Gradinata Nord esprime una certezza: "Siamo certi che il giorno dopo tutta l’Italia parlerà di noi, perché noi siamo la Gradinata Nord”.