Jeff Ekhator ha esordito ieri in Serie A durante Genoa-Inter. Gilardino gli ha dato fiducia, lui ha dato il massimo e sui social ha raccontato le sue sensazioni: "Questa è per me davvero un’emozione unica!!! Mi sembra ancora un sogno il fatto di aver esordito, in Serie A, con la squadra con cui sono cresciuto, in questo stadio, con questo tipo di tifoseria e contro una squadra di questo livello. Ringrazio di cuore il mister, i dottori e lo staff per l’aiuto e la fiducia che mi stanno dando. Grazie a tutti! Forza Genoa".