La campagna abbonamenti del Genoa, denominata 'StraordinAria', si è chiusa facendo registrare il record di tessere vendute mai raggiunto nella storia del Grifone. A breve, il club ligure ufficializzerà il numero di tifosi che si sono garantiti un posto per tutte le gare casalinghe della squadra di Alberto Gilardino per la stagione 2024-25, a partire dall'esordio con l'Inter fissato per sabato 17 agosto, alle ore 18.30. Il precedente primato, fa notare Pianetagenoa1893.net, era di 27.777 abbonamenti.