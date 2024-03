Modulo a specchio per il Genoa questa sera bella sfida contro l'Inter a San Siro. Il Grifone si schiererà molto probabilmente con un 3-5-2 dove Albert Gudmundsson farà coppia con Mateo Retegui in attacco, mentre a centrocampo Alberto Gilardino si affiderà all'esperienza di Milan Badelj supportato da Morten Frendrup e Junior Messias. In difesa, ci sarà Johan Vasquez, completamente recuperato e pronto a giocare dal primo minuto. Questi gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport.

Ecco il probabile 11 rossoblu: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson.