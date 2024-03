In casa Genoa ha parlato a DAZN Milan Badelj: "Siamo consapevoli dei valori e del modo in cui siamo stati scomodi a tutti gli avversari, togliendoci soddisfazioni. Continuare a sognare significa continuare a soffrire giocando con umiltà. Speriamo e pensiamo di avere la possibilità stasera, dovrebbe essere anche una giornata più storta per loro. Noi dobbiamo stare sul pezzo dando il massimo".