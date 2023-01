Gian Piero Gasperini si presenta in conferenza stampa per analizzare la sconfitta contro l'Inter, queste le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews: "Quando non hai convinzione ti vengono a mancare anche le forze e abbiamo fatto difficoltà, abbiamo subito molto, non siamo stati veloci, aggressivi, e finisci per giocare molto peggio sul piano tecnico. Sono cose concatenate, non siamo arrivati pronti dopo la partita di sabato".

Quanto il merito dell'avversario e quanto una scelta fare quel tipo di partita nel primo tempo?

"Poteva andare anche ai supplementari come spesso accade in coppa c'era l'intenzione di stare bassi, coperti, e poi alzare i ritmi negli ultimi minuti o nei supplementari. Invece è andata così, abbiamo difeso con ordine ma si vedeva subito che l'energia e la gamba non era giuste. L'Inter è una grande squadra e dobbiamo andare più veloci o facciamo fatica. Abbiamo creato pericoli, potevamo anche segnare ma fa parte del calcio, credo sia un risultato giusto".