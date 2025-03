Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina Women, ha commentato così la vittoria ottenuta dalle viola quest'oggi contro l'Inter che ha riavvicinato la formazione toscana al secondo posto in classifica occupato proprio dalle nerazzurre: "Dobbiamo pensare partita per partita, ormai sappiamo che quando abbiamo iniziato la Poule Scudetto dovevamo recuperare punti sulle squadre sopra di noi e lo stiamo facendo. Dobbiamo preparare ogni partita come queste ultime 4. Ora sappiamo che a Roma dovremo vincere: ce la metteremo tutta per raggiungere la zona Europa".

L'ex tecnico nerazzurro aggiunge: "Mi sono complimentato con le ragazze, hanno saputo soffrire, lottare e vincere, ed è un aspetto fondamentale. Sono orgoglioso di allenare questa squadra, è la dimostrazione che le vittorie si costruiscono in allenamento, non vogliamo mollare, serve lo sprint finale. Davanti a noi ci sono squadre forti, ma anche noi lo siamo, anche se abbiamo attraversato qualche periodo negativo