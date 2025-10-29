Peggior partenza della storia per la Fiorentina, che cade anche a San Siro, strapazzata 3-0 dall'Inter. Un ko, il quinto in campionato su nove giornate, che Stefano Pioli commenta così in conferenza stampa:

Nel primo tempo potevate andare in porta se solo aveste avuto più precisione, nella ripresa è stata molto più complicata.

"E' così, purtroppo. Il primo tempo siamo stati ordinati, abbiamo concesso poco a una squadra di altissimo livello. Loro nel secondo tempo hanno alzato il ritmo e non abbiamo retto l'urto. Siamo calati, poi dopo il gol abbiamo ancora fatto più fatica a reagire perché hanno preso il sopravvento".

La classifica è tremenda, si sente più la soluzione o il problema della Fiorentina?

"Spero di essere una soluzione, ma sono una parte del problema., Sono arrivato promettendo mari e monti ma la realtà è diversa. Ne verremo fuori, ne sono convinto. Dobbiamo essere compatti e uniti e dimostrare che non valiamo questa classifica".

Pradè ha detto che col Lecce è vita o morte.

"Non me ne frega niente del futuro, se col Lecce sarà la mia ultima partita. Ci sta come ragionamento... E' una partita che per noi deve avere un solo risultato".

Vedi negli occhi dei giocatori la voglia di rivalsa?

Sì, oggi nel primo tempo ci abbiamo creduto e abbiamo lottato. Poi l'Inter ha fatto meglio di noi. La squadra ci deve credere, dobbiamo vincere col Lecce".

Pensa alle dimissioni?

"No".

Gudmundsson in crescita?

"Ha fatto un gran lavoro in fase difensiva come gli altri. Ho fatto due cambi per dare energia, ma non ho avuto grandi risposte".

Cosa bisogna fare per aiutare Kean?

"Alzando il baricentro, palleggiando di più ma oggi è stato difficile perché giocavano contro l'Inter".

Su dove dovete lavorare?

"La classifica non l'abbiamo sistemata, dobbiamo essere focalizzati sul salvarsi. Devi avere determinate caratteristiche per farlo, la squadra è consapevole della situazione".