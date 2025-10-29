Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter: "E' evidente che abbiamo fatto fatica a reggere l'urto dell'Inter, che nella ripresa ha spinto e noi siamo calati. Non abbiamo avuto la forza e l'energia di riprendere la partita. Quando ti porti squadre come l'Inter così vicine all'area, diventa dura. Il calendario è stato difficile, noi ci abbiamo messo del nostro in alcune situazioni. Crediamo in quello che facciamo, ma questa situazione pesa perché avere una classifica così brutta non è facile. Ma concentrati e uniti per fare bene le prossime partite, vogliamo dimostrare di non valere questa posizione".

Ancora Pioli: "Dobbiamo uscire da questa situazione, dobbiamo essere forti in questo momento dove tutto ci viene contro. Bisogna vincere le partite e per farlo dobbiamo fare di più rispetto agli avversari. Saranno sfide difficili da preparare le prossime, domenica dovremo dare tutto ciò che abbiamo. Nella mia carriera ne ho avuti di momenti difficili. Sono arrivato a Firenze promettendo mari e monti e ci troviamo in una situazione che non avrei mai immaginato, ma credo nei nostri giocatori".