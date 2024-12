Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha parlato così a DAZN nel pre-partita: "Valori e motivazione, la mia squadra ha grandi valori umani e tecnici. E' un gruppo che dà tutto sin dal primo giorno per questa maglia. Li ho ringraziati prima della gara per quello che hanno dato e per esser arrivati qui. Affrontiamo una squadra molto forte, vogliamo misurarci contro i campioni d'Italia per capire a che punto siamo e quanto possiamo crescere ancora. L'Inter è molto forte, sa difendersi bassa e attaccare alta. In transizione è molto forte, sui piazzati sono bravissimi. E' temibile sotto ogni punto di vista. Li abbiamo studiati, dipenderà tanto dal nostro atteggiamento. Voglio che i ragazzi diano tutto, proveremo a dargli fastidio".