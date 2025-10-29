Pablo Mari chiude la serie di interventi nella sala conferenze di San Siro dopo Inter-Fiorentina 3-0. Le sue parole:

L'allenatore ha detto che doveva ragionare come squadra che deve salvarsi.

"Io sono d'accordo col mister, ha tantissima esperienza e dobbiamo seguirlo. E' il nostro punto di riferimento. Dobbiamo adattarci a questa situazione, ora dobbiamo preparare una grande partita contro il Lecce".

Come si prepara la prossima gara?

"E' giusto che i tifosi fischino, sono liberi di farlo. Non siamo contenti neanche noi, non è una cosa bella da vedere. Stiamo provando a dare il massimo, ci manca un pezzettino per riuscirsi. Il gruppo ha qualità, non merita di stare in questa posizione di classifica".

Che spiegazione ti dai di queste nove giornate?

"Ci manca un pezzettino grande, non riusciamo a trovarlo. Dobbiamo trovarlo in qualche modo, ci sono tante cose che dobbiamo fare meglio".