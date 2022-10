La Fiorentina si prepara ad ospitere l'Inter al Franchi. Alla vigilia della sfida contro i nerazzurri, Vincenzo Italiano rilascia qualche breve dichiarazione ai canali ufficiali del club viola per presentare l'imminente impegno di campionato: "Nel secondo tempo con il Lecce abbiamo avuto la forza di prendere in mano la partita e pareggiare - le parole raccolte in un tweet -. La reazione mi è piaciuta. Dobbiamo avere una mentalità diversa in questa fase di campionato per muovere un po’ la classifica. Con l’Inter sarà una partita difficile. Dovremo fare una gara attenta, cercando di sfruttare tutto quello che ci concederanno".