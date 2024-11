Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Como, il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove parla della grande sfida di domenica al Franchi contro l'Inter. Sfida alla quale i viola arrivano con una consapevolezza diversa? Questa la sua risposta: "Io questa consapevolezza ce l’ho già, vedendola nelle partite che stiamo facendo. Questa squadra può giocarsela con tutti. Poi è vero, devi dimostrarlo in campo. In questo campionato, come si vede, devi sempre entrare con il giusto atteggiamento e affrontare ogni squadra con determinazione. Ma noi siamo un gruppo che, con le qualità e i giocatori che abbiamo, può giocarsela con chiunque. Certo, poi lo devi dimostrare sul campo e non è mai facile. Si può vincere e si può perdere, ma noi ne siamo convinti".