Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, parla a SkySport dopo il ko interno con l'Inter. "La partita è stata preparata bene, ho avuto le risposte che volevo dopo la partita di Cremona. Oggi incontravamo una grandissima squadra e quindi si parla di singoli: abbiamo fatto di tutto per controbattere, bisogna essere concreti, poi la giocata del singolo ha fatto la differenza. Poi quando ti allunghi per recuperare arrivano questi risultati - analizza Zanetti -. Quello che fanno gli altri a noi non deve interessare, a noi interessa il percorso fatto di 38 partite. Se facciamo i punti che dobbiamo fare, la squadra si salva ed è un'impresa. Ora bisogna essere lucidi e non perdere di vista qualità e difetti. Con l'atteggiamento di oggi sicuramente centriamo l'obiettivo".

Soli 3 gol nelle ultime 8 gare: questione di singoli o altro?

"Di singoli non parliamo mai, conta la squadra. E quindi quante occasioni creiamo. Anche oggi, per gran parte del primo tempo, abbiamo concesso poco e abbiamo avuto le nostre occasioni. Dobbiamo essere più concreti, ma non deve diventare un'ossessione. Non bisogna perdere la nostra identità, non ci siamo mai affidati solo a un giocatore ma abbiamo sempre mandato in gol diversi elementi".

Un po' di paura l'avete?

"No, nessuna paura. Se scatta, abbiamo finito. L'unica preoccupazione che ho è che i miei ragazzi perdano fiducia, per il resto - Cremona a parte - non abbiamo mai sbagliato partite importanti. Chiaro che, se si sta per 31 gare lontani dalla zona rossa, tutto diventa scontato. Ma dobbiamo avere paura solo di noi stessi".

Diverse azioni comunque importanti in attacco: come mai concretizzate poco?

"Noi spesso vogliamo andare in porta con i passaggi, ma in Serie A è difficile. Loro ci hanno rubato sempre lo spazio-tempo, ci hanno rubato palla e l'hanno messa negli angolini. La chaive sta nell'essere più concreti, più sporchi, ma senza perdere l'anima dopo il lavoro fatto".