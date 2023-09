Razvan Marin, centrocampista romeno dell'Empoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro l'Inter. Moderata soddisfazione per la prova dei biancoazzurri nelle sue parole: "Il mister ha provato a portare un po' di positività. Il nostro obiettivo era mettere in difficoltà l'Inter, abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo fatto una partita da squadra impegnandoci tanto. Non siamo riusciti a non prendere gol perché è stato bravo Federico Dimarco. Ma pensiamo già a mercoledì, dove dobbiamo fare punti".