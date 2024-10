Roberto D'Aversa si presenta a DAZN per commentare a caldo Empoli-Inter 0-3: "Per 30' la partita è stata in equilibrio contro una grande squadra. In dieci è tutto più difficile, avremmo potuto fare meglio nell'occasione del primo gol. Sono passato con due linee di 4, ho pensato di chiudere il primo tempo così'".

Cosa dicono le vostre prime 10 giornate?

"Che siamo sempre andati in campo con coraggio, propositivi. Dobbiamo limitare alcuni errori, su due dei tre gol si poteva fare meglio: c'è dispiacere. Dobbiamo evitare queste cose contro le nostre concorrenti perché i punti valgono doppio. Il risultato è stato eccessivo, dal mio punto di vista. Dobbiamo migliorare l'aspetto dei gol segnati, soprattutto in casa".

Ora tre scontri diretti.

"Non dobbiamo fare l'errore di pensare che siano più facili di quelle fatte fino adesso. Il Como non è una squadra di bassa classifica, ha investito molto sul mercato. Rispetteremo l'avversario, cercando di fare ciò che abbiamo fatto fino a qui" .

Lo schema Gyasi non riuscito per poco.

"Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, portano in campo quello che chiedo loro. L'avevamo già fatto a Roma, lì avevamo segnato. Nei primi 30' le situazioni più pericolose le avevamo create noi, peccato. Questa partita ci deve servire d'esperienza, basta un episodio per cambiare il corso delle cose. Goglichidze non voleva fare male, ma il regolamento parla chiaro".