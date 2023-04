Dopo il 3-0 dell'Inter al Castellani, Filippo Bandinelli analizza così la prestazione dell'Empoli in conferenza stampa.

C'è rammarico per com'è andata la partita? Come l'avevate preparata?

"Abbiamo approciato molto bene la gara, sapevamo di incontrare una squadra forte che ci ha messo in difficoltà. Nel primo tempo abbiamo creato due palle gol, nel secondo tempo sono riusciti a trovare la rete e lì non siamo stati lucidi a difendere l'1-0. Quando ti sbilanci con queste squadre rischi di subire gol, il rammarico è come abbiamo subito il secondo gol. In questo momento non dobbiamo perdere la lucidità e non bisogna fare drammi, bisogna affrontare le prossime gare con energia".

Soddisfatto della prestazione del collettivo?

"C'è dispiacere ma abbiamo giocato contro una squadra che è in semifinale di Champions League, abbiamo cercato di metterli in difficoltà. Siamo un grande gruppo, dobbiamo avere la forza di uscire da questa situazione. Da domani dobbiamo lavorare con determinazione".

La squadra ha espresso un buon calcio, manca freddezza negli ultimi metri.

"Se la squadra crea vuol dire che ci sono idee, anche oggi abbiamo creato molto. Non dobbiamo pensare a ciò che poteva essere, sicuramente è un aspetto da migliorare".