Domani pomeriggio, allo stadio Franco Ossola di Varese, l'Inter Women di Rita Guarino ospiterà il Pomigliano cercando di sfatare un vero e proprio tabù, visto che le campane, ancora a secco di punti, nella scorsa stagione furono capaci di battere le nerazzurre due volte su due. Dalle colonne de Il Mattino, la centrocampista delle granata Gaia Apicella prova a caricare il gruppo: "Staremo attente alla grande velocità di cui è dotata l’Inter, specialmente in attacco. L’Inter si è rinforzata tanto rispetto all’anno scorso. In partite come queste noi non abbiamo nulla da perdere ma tutto da guadagnare. Ho sensazioni positive, perché abbiamo lavorato bene e con serenità in questa settimana", assicura il capitano della formazione di Nicola Romaniello.