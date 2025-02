"Siamo stati bravi, ci siamo allenati bene questa settimana per prepararci ad affrontare l'Inter. Sapevamo che eravamo in difficoltà numerica quindi tutti quelli che sono entrati in campo sono stati bravi e se continuiamo con questo atteggiamento possiamo restare lassù e continuare per il nostro obiettivo", ha detto Dodo a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 contro l'Inter.

Avete l'ambizione di arrivare dove?

"Vogliamo arrivare in Champions League perché è l'obiettivo di tutti i giocatori perché è un bel torneo da giocare. Glielo dico sempre ai miei compagni. Se continuiamo a lavorare così e a giocare forte ci possiamo arrivare".

Sugli assist a Kean:

"Oggi gli ho fatto un altro assist. Adesso ne mancano tre per vincere la vacanza".

Cosa avete ritrovato per ripartire?

"Quello è stato un momento debole per la squadra ma abbiamo ritrovato la fiducia. Non è facile uscirne, bisogna restare sereni e concentrati così da lavorare di più. Sono felice di quello che abbiamo fatto oggi e penso che continuando così possiamo fare grandi cose".

