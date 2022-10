Alessio Dionisi, in conferenza stampa, ha commentato la sconfitta rimediata questo pomeriggio al Mapei Stadium contro l'Inter di Simone Inzaghi. "Sapevamo che il risultato del primo tempo non era giusto, l’unico modo per dimostrarlo era riprenderla, giocare fino alla fine. Dovevamo mantenere l’equilibrio del primo tempo, è stata una partita alla pari e il risultato più giusto forse non era questo ma dobbiamo accettarlo - le sue parole -. Una squadra che ha i giocatori che determinano di più sugli episodi ha vinto, ce lo siamo presi il pari e abbiamo cercato di andare avanti, peccato perché ci credevamo”.



Laurientè?

“Credo che oltre a Laurientè ci siano tanti altri che oggi hanno fatto una buona prestazione. Lui non deve accontentarsi, ha 24 anni, se è arrivato ai tuoi occhi solo oggi è perché poteva far meglio qualcosina nel suo percorso. Ha doti importanti, se difendi basso e tu riparti, anche oggi se D’Ambrosio non gli fa fallo…Ha margini di miglioramento nella finalizzazione, nell’ordine tattico, tutte cose che deve apprendere per migliorare”.



Obiang cosa vi può dare?

“Pedro ci può dare tantissimo, esperienza, leadership, cose che sta già mettendo. Io devo la settimana, gli allenamenti, queste cose le sta già facendo dall’anno scorso anche se non poteva giocare. Quando riuscirà a trovare spazio, ancor di più farà vedere questo”.