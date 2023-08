Anche se si tratta di una semplice amichevole, per la formazione dell'Egnatia sarà a suo modo una pagina storica: mai, infatti, una squadra albanese ha affrontato l'Inter, onore che spetterà domenica a Ferrara ai vincitori dell'ultima Coppa d'Albania. Intervistato dal magazine locale Panorama Sport, il presidente della squadra di Rrogozhin, Agim Demrozi, mostra i dettagli dell'accordo con gli italiani e cosa porta questo test di lusso alla sua squadra.

Demrozi, come ha fatto a rendere possibile un'amichevole contro l'Inter? Chi l'ha aiutata a contattare il grande club italiano?

"Guarda, ho vissuto 30 anni in Italia. A dire il vero, ho molti amici nel mondo dello sport e ovunque nel Paese. Per quanto riguarda l'accordo per sviluppare questa amichevole, è stato un caro amico in Italia che ci ha permesso di entrare in contatto con l'Inter. Ovviamente abbiamo parlato a lungo e abbiamo deciso la data in cui si sarebbe giocato".

Quando hai ricevuto l'ok dal club italiano, qual è stata la prima cosa che ti è venuta in mente?

"Certo che l'ho presa bene, perché non è cosa da poco. Sono molto orgoglioso che Egnatia giochi con un grande club come l'Inter. Sono anche orgoglioso del calcio albanese, perché penso che queste partite siano un bene per il nostro progresso come campionato. È una buona pubblicità non solo per l'Egnatia come club, ma anche per il calcio albanese nel suo complesso".

Hai detto di aver vissuto in Italia per 30 anni. La squadra con cui simpatizzi in Serie A è l'Inter o un altro club?

"In realtà sono un tifoso della Lazio, ma ho simpatia anche per l'Inter. È una squadra modello da seguire".

Quanto incide questa partita sull'immagine dell'Egnatia come club, che giocherà per la prima volta in Europa?

"Indubbiamente, questa partita influisce solo in meglio. Certo, ci aiuta ad aumentare la nostra immagine sulla scena internazionale. È un'amichevole che sarà seguita molto, perché giochiamo con un grande club come l'Inter. Ci sono molti immigrati albanesi in Italia, senza dubbio anche da Rrogozhine".

I biglietti sono in vendita da giorni, che informazioni avete sull'affluenza che si potrà avere domenica allo stadio?

"Quando si giocano partite del genere, ci aspettiamo che ci siano tante persone, perché non rappresentiamo solo Rrogozhine, ma tutta l'Albania. In questo caso sono convinto che allo stadio ci saranno tanti tifosi albanesi. Molti espatriati vivono lì e la richiesta di biglietti è stata alta".

Qual è il tuo sogno alla guida del club?

"Il mio sogno è vincere più trofei possibili con l'Egnatia e che il mio club sia sempre presente sulla scena internazionale".