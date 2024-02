Rodrigo De Paul, ex Udinese e ora giocatore dell'Atletico Madrid, a Mediaset a fine partita commenta: "Abbiamo affrontato la squadra più forte d'Italia in questo momento, ha giocato la finale di Champions lo scorso anno, credo che abbiamo fatto comunque una buona partita. Con la sconfitta torniamo a casa non troppo contenti ma ci sono altri 90 minuti e al Metropolitano possiamo ribaltarla. I numeri dicono che l'Inter è una delle migliori d'Europa, sono in forma. Io vicino alla Juve? No sono contento a Madrid, voglio restare qui tanti anni".