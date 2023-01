Contrariamente a quanto si vociferava nei giorni scorsi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non sarà questa sera a Milano per assistere al match contro l'Inter. Secondo il quotidiano Il Mattino, DeLa non sarà a San Siro "anche per motivi legati alla scaramanzia anche perché in questa stagione, a parte le gare all’Olimpico, ha scelto di non seguire fuori casa gli azzurri". Certa, invece, la sua presenza per la sfida alla rivale storica Juventus.