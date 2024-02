Dopo il poker incassato per mano della capolista, l'allenatore del Lecce, Roberto D'Aversa, intervenuto alla Rai, ha espresso parole al miele nei confronti della squadra avversaria: "Contro questa squadra, oggi come oggi, finché mantieni la partita in equilibrio puoi tentare di fare qualcosa, ma con lo svantaggio poi non c’è più stata partita. L’Inter ha la condizione psicofisica di una squadra forte e ragiona sulla consapevolezza di esserlo e lo dimostra sul campo".