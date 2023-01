Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, si presenta anche davanti alle telecamere di Sky Sport per analizzare il ko subito dalla sua squadra contro l'Inter: "Il nostro compito è quello di fare sempre delle grandi partite. La squadra mi è piaciuta, possiamo essere più coraggiosi quando abbiamo la palla tra i piedi. Alcune volte siamo troppo frenetici. In fase difensiva dobbiamo essere più bravi a scalare accorciando in avanti. Detto questo, abbiamo fatto una buona partita. I miei ragazzi sono seri: a fine partita sono stati applauditi dai tifosi che capiscono e vedono che c'è il massimo impegno. Questo è il miglior presupposto per far meglio".