Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta per 3-1 patita contro l'Inter.

"Abbiamo fatto quasi tutto noi. Nell'azione del primo gol abbiamo commesso un errore contro una squadra forte come l'Inter che poi ti punisce. Loro sono partiti forte, ma siamo sempre stati in partita, avendo anche delle opportunità per pareggiare. Non abbiamo assolutamente demeritato contro una squadra forte che gioca insieme già da un anno. La partita l'abbiamo fatta e indirizzata noi".