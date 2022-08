Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, commenta a DAZN i 90 minuti del Meazza. "Risultato troppo pesante vista la prestazione che abbiamo fatto. Loro erano partiti forte, ma poi avevamo trovato le distanze giuste dopo aver regalato il primo gol, complicandoci il match. Ko meritato, ma non in queste proporzioni - dice l'allenatore dei grigiorossi -. In queste prime domeniche abbiamo avuto tante palle-gol, ma ne abbiamo concretizzate poche, a differenza dei nostri avversari. Oggi la squadra non mi è discpiaciuta, eravamo in partita anche dopo il 2-0. Un risultato che ci penalizza troppo".