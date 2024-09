Pep Guardiola, tecnico del City, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari contro i nerazzurri: "L'Inter difende molto bene, è maestra della difesa e forte in contropiede. Non puoi aspettarti di creare 20 opportunità contro una squadra che difende in undici. Cosa mi è piaciuto di più? Tutto. Quando perdi palloni in gestione concedi facili contropiedi, bisogna gestire meglio il pallone. Sommer ha fatto un paio di parate, soprattutto su Gvardiol. Non abbiamo avuto tante opportunità, ma alcune molto chiare. E' un pareggio, cresceremo. Ci sono alcuni giocatori che devono crescere giocando gara dopo gara".