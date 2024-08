Un nome nuovo per il Genoa per il dopo Albert Gudmundsson: secondo Sky Sport, infatti, il club rossoblu ha allacciato i primi contatti con l'Olympique Marsiglia per Amine Harit, fantasista marocchino che nei Phocéens rischia di rimanere chiuso dall'arrivo di Valentin Carboni. Le due parti stanno parlando di un prestito con diritto di riscatto come quello di Ruslan Malinovskyi, che andrebbe poi a diventare obbligo a determinate condizioni.

L'eventuale fumata bianca potrebbe innescare il domino di attaccanti con l'islandese che partirebbe per Firenze e Nico Gonzalez che raggiungerebbe Thiago Motta alla Juventus.