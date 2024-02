Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, intervistato dal Sole 24 Ore ha parlato dell'attualità del club bianconero dal punto di vista economico: "Questo per la Juventus è una sorta di anno zero, dopo i terremoti che ci hanno colpito. Il primo obiettivo è stabilizzare i ricavi. L’obiettivo è stabilizzare i ricavi considerando che in questa stagione l’assenza dalla Champions ci costerà 100 milioni, oltre ai 15 della scorsa annata.

I risultati che stiamo ottenendo sul fronte della valorizzazione dei giovani talenti e dell’apprezzamento del brand Juve sui social media ci fanno essere più che fiduciosi. E se le performance sportive saranno positive il percorso sarà accelerato".