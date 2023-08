Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, parla come di consueto in conferenza stampa per analizzare la prestazione. FcInterNews.it, presente all'Unipol Domus col proprio inviato, vi riporta le parole dell'allenatore rossoblu dopo il ko incassato dai sardi contro l'Inter.

Come ha voluto impostare la squadra nel secondo tempo?

"L'Inter era entrata nella modalità di gestione gara, non voleva prendere il gol e noi abbiamo avuto delle belle fiammate. Era importante uscire a testa alta e ci siamo riusciti, ma questa partita ci deve insegnare che questa è la Serie A. Dobbiamo farne tesoro".

Quali sono le condazioni di Pavoletti?

"Vediamo domani e dopodomani, ci saranno degli esami".

Zero gol in due partite. Forse un po' poco?

"Sì, è vero. Shomurodov? Sta entrando in condizione, sarà utile nel corso del campionato".

Alla fine il Cagliari ha ceduto per due errori individuali, non per un collasso di sistema. È questo il discorso sull'esperienze?

"Certo, ma poi c'è il fatto che dice che loro hanno fatto la giocata come la triagolazione a sinistra nel secondo gol, che noi conoscevamo. Nel primo gol c'è stata la palla verticale su Pavoletti e loro sono entrati decisi e hanno fatto il gol sul secondo palo dopo la sovrapposizione. La squadra non stava andando male, poi dopo il secondo gol hanno iniziato a cambiare gioco molto bene con Dimarco e noi stavamo un po' troppo ballando. Per questo nel secondo ho messo tre centrocampisti, per non dare un'impressione di sbando. La squadra è stata compatta e fiduciosa, abbiamo cercato di impensierire l'Inter che aveva solo Thuram e Sommer di giocatori nuovi, gli altri si conoscevano tutti. Non dico che sono soddisfatto perché mi aspettavo una gara difficile ed ero curioso di vedere se ci potevano prendere sottogamba e se potevamo sorprendere l'Inter: no. Loro sono venuti qui con voglia di vincere, rispettandoci. È il più bel compimento che posso fare alla mia squadra".

Come ha vissuto questo ritorno in Serie A?

"Le prime otto saranno tremende, le altre stanno crescendo bene. In questo periodo dipende molto da come le squadre hanno digerito i carichi di lavoro. L'Inter ha fatto divverse partite e sta bene, noi abbiamo corso tanto ma loro son stati bravi. Compliemti a loro".

Oggi si è visto che un giocatore più esperto sarebbe servito in rosa.

"Io sono contento di questa squadra. Le squadre come l'Inter mettono il coltello nella piaga e ti fanno capire che gap ci sia, ma con un giocatore esperto non potevamo fare di più nel primo tempo. Nel secondo siamo riusciti a limitare i danni e faremo bene, ne sono convinto".

Come sta Prati?

"L'abbiamo preso perché ha una visione di gioco notevole, piano piano tornerà utile anche lui".