Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, così a DAZN nel post-partita: "Dobbiamo ancora pedalare, ora arriva un'altra big. Metto fieno in cascina, questo punto è oro per quanto pesa. C'era il rischio di fare zero punti con Atalanta e Inter, ho detto ai ragazzi di lottare. Dobbiamo creare episodi che fanno classifica, la squadra ha giocato con motivazione e raziocinio, tenendo palla quando serviva e spingendo quando volevamo ottenere qualcosa in più. Mi dispiace per Jankto, che stava giocando bene, ma avevo bisogno di un altro centrocampista. Mettendo un play di ruolo, la situazione è migliorata. Jankto attaccava, ma non rientrava e ballavamo dietro. Mi dispiace per il ragazzo ma l'ho vista così e dovevo cambiare. Credo che sia importante il lavoro di tutti i ragazzi, lavorano tutti a mille all'ora. Chi gioca e non gioca. Hanno fatto veramente una gran cosa. Dossena aveva la diffida, Mina s'allena con il contagocce perché ha sempre mille problemini. La mia forza sono i miei giocatori, danno sempre tutto".

Sull'occasione di Viola nel finale: "Evidentemente ha cercato più l'impatto, bastava schiacciare la palla a terra, o destra o a sinistra. Ha pensato solo all'impatto, va bene così. I ragazzi sono dispiaciuti, ma andiamo avanti. Ho dei ragazzi che mi stimano, credono in me".