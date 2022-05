Alessandro Agostini, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa per commentare a caldo il ko interno contro l’Inter. Ecco quanto raccolto dall’inviato di FcInterNews.it.

E ora?

"Ora l’unica cosa è ricaricare le energie e cercare di fare risultato pieno in tutti i modi. Bisogna provarci finché ci sono ancora speranze".

Adesso si fa dura. Sei soddisfatto? La scelta di Lovato è tecnica?

"Per quanto riguarda Lovato è stata una scelta tecnica, ho optato per una difesa a quattro ma ha tutta la mia stima e non ci sono problemi. Per il resto sono contento, non è andata come volevamo ma abbiamo incontrato una squadra straordinaria davanti e questo bisogna tenerlo in considerazione".

Alla squadra è sembrato mancare lo strappo, la costruzione e la continuità.

"Può essere un problema a livello morale. La situazione è pesante e nella testa dei giocatori pesa. Considerando questo abbiamo dato tutto e siamo stati bravi. L’Inter ha dimostrato di essere superiore a noi”.