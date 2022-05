Gara cruciale per l'Inter ma anche per il Cagliari, quella di domani alla Unipol Domus. Nella consueta conferenza stampa pre-match, il tecnico rossoblu Alessandro Agostini fa leva anche e soprattutto sui tifosi per una partita sulla carta impervia come quella contro i nerazzurri: "Chiaro che la situazione è complicata ma sicuramente noi ci metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione per uscire a testa alta. Non conosco altre strade per fare bene. Contro l’Inter conterà solo dare il massimo dall’inizio alla fine, la nostra testa è su questo. Abbiamo visto che il pubblico sarà tutto con noi e vogliamo sognare con loro. Ci darà un grande spirito e ci servirà quel qualcosa in più. Sarà un fattore. Servirà una gara di sacrificio ma l’importante è crederci".