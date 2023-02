Il tecnico del Bologna Thiago Motta arriva sorridente ai microfoni di Dazn: "E' la vittoria più bella perché l'ultima, è sempre così. Lavoriamo per avere emozioni come questa, ora dobbiamo recuperare e pensare già alla prossima. Abbiamo avuto un buon equilibrio, gestito bene i momenti, abbiamo affrontato una grande squadra, e i tifosi sono rimasti nello stadio per godere della vittoria insieme a noi. Tutti hanno fatto una grande partita, i ragazzi sono i protagonisti di queste emozioni ma anche la gente vuole esultare e divertirsi insieme a noi, fa parte del calcio e mi riempie di orgoglio vedere questa simbiosi che si è creata. I ragazzi sentono la fiducia, si sentono di fare determinate giocate, si divertono e noi ci divertiamo nel vederli giocare. Giocare col sorriso è importante in questo lavoro, ma l'impegno è alla base di tutto. I ragazzi lavorano bene e questo è il frutto di tante ore di lavoro sul campo ma anche in sala, con i video.

Ogni partita è diversa, a San Siro abbiamo iniziato bene giocando anche bene ma dopo un episodio abbiamo perso il filo, dovevamo restare uniti. Oggi siamo rimasti in campo per tutta la gara, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà contro una squadra che ha grandi giocatori ma siamo rimasti solidi per poi attaccare in velocità. Abbiamo cercato di invitare l'Inter a uscire per poi attaccare gli spazi. Una squadra deve essere unita, non può avere solo un punto di forza, bisogna capire quando tenere il possesso e quando attaccare, abbiamo giocatori con capacità di capire quando fare pressione e quando temporeggiare, e farlo insieme. Come abbiamo fatto in occasione del gol.

I ragazzi sanno che sono il primo a buttarsi nel fuoco per loro e lo sanno, giocano l'uno per l'altro e questa è una grandissima soddisfazione. Europa? Penso a godermi questa vittoria e da domani penseremo alla prossima partita".