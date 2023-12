Marco Di Vaio, team manager del Bologna, ha parlato a SportMediaset prima di Inter-Bologna: "Sappiamo che forse incontriamo la squadra più in forma del campionato. Partita difficile, per tanti ragazzi sarà la prima volta, arriviamo con l'entusiasmo giusto e proviamo a giocarcela. Ci piace essere lì in classifica, c'è entusiasmo in città. I tifosi devono sognare, sappiamo che il risultato finale passerà dal lavoro quotidiano. L'approccio dei ragazzi è fantastico, abbiamo tanti ragazzi giovani che devono migliorare.

La volontà è proseguire con la crescita. Motta? E' concentrato su questo momento importante, poi ci metteremo seduti con il mister per programmare il futuro insieme. Scadenze non ce ne sono, sono quasi due anni che lavoriamo insieme. Conosciamo il mister, ci sono tutte le basi per parlare e trovare una soluzione per il futuro. Ora pensiamo al presente".