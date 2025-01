"Il pareggio è giusto". Parla così Nicolò Casale, in conferenza stampa, dopo Inter-Bologna 2-2.

Vedi similitudini tra Castro e Lautaro?

"Castro è un giocatore che mi ha stupito, ha una forza fisica fuori dal normale. Gli manca qualcosina per arrivare al livello di Lautaro, anche se fisicamente ha qualcosina in più. Gli manca la gestione palla di Lautaro, ma è un grande attaccante. A 20 anni non è facile fare questo tipo di partite".

Cosa vi sta dando Italiano?

"Ha un modo di giocare difficile, uomo contro uomo a campo aperto, sopratutto contro squadre come l'Inter. Noi lo seguiamo, ci piace giocare così. Dobbiamo limare i dettagli, continuiamo a lavorare".

Cosa potete fare di più?

"Il gruppo mi ha colpito, quando sono arrivato. Siamo ragazzi umili, giovani, hanno tutti voglia di lavorare e migliorare. L'allenatore è nuovo, ci sono tante dinamiche da sistemare, ma diamo sempre la sensazione di poter vincere tutte le partite".

A che punto è il tuo percorso con la maglia del Bologna?

"Non ho avuto molte occasioni ma nel mio reparto ci sono giocatori forti, seguiti da tanti club in Europa. Io aspetto il mio turno, oggi non è stato facile tornare. Sono contento della prestazione, a parte gli ultimi 10-15 minuti".