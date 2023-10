Torna a San Siro da ex Joao Mario, pronto alla sfida tra il Benfica e l'Inter, squadra dove ha vissuto un'esperienza piuttosto tribolata. Intervistato da Uefa.com, il portoghese torna sul cammino europeo dei biancorossi, fermato proprio dall'Inter, della scorsa stagione e aggiunge le aspettative per quest'anno: "Credevamo davvero in quello che facevamo, ovviamente abbiamo sempre affrontato grandi squadre e loro, fin dall'inizio, sono state le favorite. Ma non ci abbiamo mai creduto davvero che lo fossero, perché in campo le cose possono essere diverse. In Champions League abbiamo fatto una prestazione di grande livello, non sarà facile ripetersi quest'anno, ma quello che cercheremo è, all'interno del nostro gruppo, di fare ancora meglio dell'anno scorso.

Quello che vogliamo è disputare una buona Champions League, se possibile fare anche meglio dell'anno scorso e credo che abbiamo una squadra in grado di raggiungere questo obiettivo".